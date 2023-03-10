Лишилися самі уламки: окупанти підірвали літак-символ Бахмута

Російські загарбники підірвали візитівку Бахмута – літак-пам'ятник МіГ-17. Не маючи значних перемог на фронті, росіяни лютують та готові нищити усе, аби лише зробити ілюзію того, що контролюють ситуацію.

На відео, яке опублікував український журналіст Юрій Бутусов, видно, що від пам'ятника залишилися одні уламки. Водночас російські пропагандистські ЗМІ цинічно звинувачують у підриві символу воїнів ЗСУ.

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Росіяни підірвали літак-пам'ятник МіГ-17 у Бахмуті

Пам'ятник МіГ-17 був розташований у південно-західній частині Бахмута. Українські воїни часто робили знімки на фоні цього пам'ятника, можливо саме тому окупанти вирішили його знищити.

На відео з місця подій бачимо, що пам'ятник вщент зруйнований. Довкола розкидані уламки символу, що став візитівкою Бахмута.

Російські пропагандистські ЗМІ, звісно ж, почали одноголосно переконувати, що пам'ятник "підірвали українські військові". Проте виходить у них не надто переконливо, а одні твердження суперечать іншим.

Зазначимо, що за Бахмут точаться пекельні бої. Його називають найгарячішою точкою війни – щодня окупанти застосовують там свою артилерію та авіацію, а піхота штурмує та намагається захопити місто.

Літачка більше нема. Взагалі, радянський літачок, то такий собі символ Бахмута, якщо чесно. В тій зоні запеклі бої,

– зазначив український військовослужбовець під позивним "Бахмутський демон".

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