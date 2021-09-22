У лісі була засідка, – Арахамія про обстріл авто Шефіра
Джерело:24 канал
Авто помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра обстріляли 22 вересня. Давид Арахамія заявив про засідку з боку лісу.
Глава фракції "Слуга народу" зазначив, що мовиться про справу щодо замаху на вбивство. За його словами, коли в авто Шефіра почали стріляти – "водій по газах".
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В авто Шефіра стріляли з лісу
"Не з авто, а з лісу (стріляли – 24 канал). Там є дорога – в лісі була засідка фактично", – заявив Давид Арахамія.
Глава фракції "Слуга народу" повідомив, що наразі до справи долучилися найкращі спеціалісти. Замах планують розслідувати саме по "гарячих слідах".
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Водночас Арахамія зазначив, що наразі, без жодних доказів, говорити про звинувачення у справі не варто.
"Наша версія — це політична оцінка. А кримінальну оцінку та юридичну – це будуть робити ті органи, які цим займаються", – пояснив політик.
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Обстріл авто Сергія Шефіра: що треба знати
- 22 вересня під Києвом обстріляли авто першого помічника Володимира Зеленського. Сергія Шефіра не поранили, проте водієві пощастило менше – отримав 3 вогнепальних поранення і його госпіталізували.
- В автомобіль Сергія Шефіра випустили понад 10 куль. За словами Давида Арахамії, автомобіль розстріляли з автоматичної зброї.
- За словами голови фракції "Слуга Народу", Шефір перебуває в стані шоку.