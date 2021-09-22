У лісі була засідка, – Арахамія про обстріл авто Шефіра

Авто помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра обстріляли 22 вересня. Давид Арахамія заявив про засідку з боку лісу.

Глава фракції "Слуга народу" зазначив, що мовиться про справу щодо замаху на вбивство. За його словами, коли в авто Шефіра почали стріляти – "водій по газах".

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В авто Шефіра стріляли з лісу

"Не з авто, а з лісу (стріляли – 24 канал). Там є дорога – в лісі була засідка фактично", – заявив Давид Арахамія.

Глава фракції "Слуга народу" повідомив, що наразі до справи долучилися найкращі спеціалісти. Замах планують розслідувати саме по "гарячих слідах".

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Водночас Арахамія зазначив, що наразі, без жодних доказів, говорити про звинувачення у справі не варто.

"Наша версія — це політична оцінка. А кримінальну оцінку та юридичну – це будуть робити ті органи, які цим займаються", – пояснив політик.

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