Ворог форсував Сіверський Донець: тепер закріплюється біля Лисичанська і Білогорівки

Російські окупанти використовують всю можливу зброю, щоб повністю захопити Луганську область. Зокрема, ворог форсував річку Сіверський Донець.

Деталі про ситуацію на Краматорському напрямку

Перед тим окупанти здійснили артилерійську підготовку. Про це мовиться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 6 годину ранку 4 липня.

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Наразі вороже військо закріплюється біля населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка.

ЗСУ відійшли з Лисичанська

Генштаб повідомив, що 3 липня наші захисники відійшли з Лисичанська. Командування схвалило таке рішення для того, щоб зберегти життя українських воїнів. Адже на захоплення тимчасового обласного центру Луганської області противник кинув всю можливу зброю та техніку. Росіяни переважали в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі. На жаль, сталевої волі та патріотизму виявилося недостатньо для оборони міста, адже для цього потрібні й матеріально-технічні ресурси.

Відхід з Лисичанська прокоментував президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому звернені до українців. Він наголосив, що найважливіше – це зберегти життя захисників. Водночас ЗСУ обов'язково повернуться у місто та виженуть з нього росіян. Це все буде після того, як Україна отримає допомогу від західних партнерів.

Яка ситуація на інших напрямках фронту

ЗСУ придушили спробу російського штурму біля Прудянки на Харківському напрямку;

на Слов'янському напрямку ворог штурмом намагався захопити Богородичне, Мазанівку та Долину. Наразі там тривають активні бої;

окупаційні війська намагаються витіснити українських воїнів на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут;

на Авдіївському та Курахівському напрямках росіяни вели штурмові дії у напрямках населених пунктів Побєда та Мар'їнка.

До теми дивіться відео, як ВМС ЗСУ мочать російську армію: