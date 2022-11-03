У Лисичанську критична ситуація з продуктами, а росіяни роздають голодним сім'ям яблука
Джерело:Луганська ОВА
В окупованому Лисичанську люди не мають, що їсти. Водночас росіяни твердять, що ситуація "покращилася". Все тому, що вони завезли у місто овочі й фрукти.
Ніякого м'яса чи круп: люди їдять лише овочі
Росіяни завезли з Татарстану у Лисичанськ моркву, цибулю та буряки. Це все різноманіття, яке є у місцевих мешканців.
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Про ніяке збалансоване чи просто нормальне харчування мови нема. Люди мусять виживати тільки на овочах. До речі, для сімей з дітьми навіть є "привілеї" – вони можуть брати яблука.
Разом із поліетиленовою плівкою із Татарстану привезли моркву, цибулю та буряки. В кого є діти – дають яблука. Круп чи м’яса в росіян немає,
– розповіли у Луганській ОВА.
Яка ситуація у Луганській області
У Міловому та Новопскові ворог посилив фільтраційні заходи. Після вибіркових обшуків у населених пунктах почали зникати люди. Родичі не можуть дізнатися, що з затриманими, а повертають окупанти людей лише через місяць – два.
2 листопада російські війська намагалися наступати біля Макіївки, Невського і Білогорівки. Однак їхнім нахабним планам завадили українські військові.
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За добу ворог обстріляв:
- Невське,
- Греківку,
- Надію,
- Площанку,
- Суходолу.
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