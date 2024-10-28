Єдина користь: захисники отримують перевагу на полі бою завдяки рішенню з часів СРСР

Українські військові отримують перевагу над ворожими силами завдяки стратегічному використанню методів сільськогосподарського планування радянських часів, включаючи створення лісосмуг.

The Washington Post пише, що контроль над стратегічними лісовими смугами може мати вирішальне значення для перемоги або поразки в бою.

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"Лінія дерев – це життя", – цитує видання військового 15-ї бригади Національної гвардії – Олександра.

У матеріалі ідеться, що найкращі лісосмуги мають піднесеність. Вершини пагорбів забезпечують сильніший радіосигнал для безпілотників і допомагають піхотинцям збивати ворогів внизу.

Українські військові розповіли, що лісові смуги стали одним з найцінніших елементів рельєфу. Українським воїнам доводиться регулярно битися за ці позиції з російськими окупантами. Водночас це і перевага і недолік, адже ворог теж використовує їх у такий спосіб.

Висадка дерев – рішення часів СРСР

Лісосмуги є деревами, які були посаджені десятиліття тому по всій східній і південній Україні. Вони покликані зміцнити прилеглі поля та допомогти зменшити ерозію ґрунту від вітру,

– ідеться у статті.



Лісосмуги допомогають захисникам вести війну проти ворога / Фото The Washington Post

При цьому, як розповіла директорка Інституту біомедичних технологій Університету "Україна" Валентина Мовчан, активно висаджувати ряди дерев почали ще за правління Йосипа Сталіна.

Тож, схоже, що це один із небагатьох позитивних наслідків з тих жахливих часів.