Лісова пожежа в Каліфорнії охопила понад 110 тисяч гектарів: фото, відео
Джерело:NBC news
Штат Каліфорнія у США охопила величезна лісова пожежа Dixie. За останні кілька днів вогонь рознісся територію площею понад 110 тисяч гектарів.
Про це повідомила місцева пожежна служба. Сильні вітри і крутий рельєф місцевості ускладнюють стримування полум'я.
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Детальніше про пожежу в Каліфорнії
Пожежа почалася ще 14 липня в Північній Каліфорнії, в округах:
- Б'ютт;
- Плумас.
За останні кілька днів полум'я посилилося, охопивши територію загалом у 274 тисяч 139 акрів – це 110 тисяч гектарів. Пожежу локалізували лише на 35%. Спекотна, посушлива погода, як прогнозують експерти, сприятиме подальшому поширенню полум'я.
Масштабні пожежі в Каліфорнії / Фото Associated Press
Розповсюдження вогню у Північній Каліфорнії / Фото з супутника
Наслідки пожежі
Наразі відомо про евакуацію приблизно 15 тисяч осіб. Вогонь вже знищив майже 70 будинків. Чи є постраждалі – поки що невідомо.До речі! Водночас пожежа вирує і у штаті Орегон. Полум'я охопило понад 167 тисяч гектарів.
Каліфорнію охопили пожежі: дивіться відео Associated Press
Пожежі у різних країнах світу: що відомо
- Масштабні пожежі палають у низці містах Греції. Влада змушена евакуювати людей морем.
- Вогонь охопив і Туреччину. Українські пожежники допомагають гасити вогонь. Станом на 4 серпня, вони скинули майже 500 тонн води.
- Не справляються з вогнем пожежники в Албанії. Там очікують на допомогу з-за кордону.
- Полум'я від лісових пожеж дісталось до Хорватії. У країні горіло 800 гектарів.