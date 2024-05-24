Поблизу Станиці Луганської палає понад 100 гектарів лісу, окупанти не можуть його загасити
Джерело:Артем Лисогор
Поблизу тимчасово окупованого селища Станиця-Луганська палає понад 100 гектарів лісу. Окупаційна влада направила рятувальників, але вони не можуть впоратись зі стихійним лихом.
Голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що росіяни випалюють Луганщину не лише в зоні активних бойових дій, а й на тимчасово окупованій території.
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Окупанти не можуть впоратися з пожежею
Лисогор повідомив, що у Станично-Луганському районі так звані "пожарнікі ЛНР" ніяк не можуть загасити лісову пожежу.
Голова Луганської ОВА повідомляє, що на території лісництва у Нижньотеплому горить ліс площею у 110 гектарів. Окупаційна влада направила на місце пожежі шість підрозділів "МЧС", але вогонь продовжує поширюватись.
Населені пункти Нижньотепле та Петрівка – охоплені димом. Але окупантам байдуже на людей. Вчергове вони доводять це своєю недбалістю,
– додав Артем Лисогор.
Росія несе в Україну суцільне лихо
- З початку повномасштабного вторгнення росія завдала Україні та нашому довкіллю непоправної шкоди. Так, збитки від екологічної катастрофи внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС сягають 146,4 мільярда гривень.
- Від підняття води постраждали 1144 домогосподарства, а площа підтоплених лісів складає 63 447 гектарів.
- Орієнтовні збитки, спричинені війною за розрахунками Державної екологічної інспекції складають 2,446 трильйона гривень.
- Також працівниками Державної екологічної інспекції задокументовано 4926 фактів заподіяння шкоди довкіллю внаслідок збройної агресії Росії.
- Крім того, атмосферному повітрю росіяни завдали збитків на 1,17 трильйонів гривень, земельним ресурсам на 1,09 трильйонів гривень, водним ресурсам на 83,85 мільярда гривень.