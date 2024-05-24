Поблизу Станиці Луганської палає понад 100 гектарів лісу, окупанти не можуть його загасити

Поблизу тимчасово окупованого селища Станиця-Луганська палає понад 100 гектарів лісу. Окупаційна влада направила рятувальників, але вони не можуть впоратись зі стихійним лихом.

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що росіяни випалюють Луганщину не лише в зоні активних бойових дій, а й на тимчасово окупованій території.

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Окупанти не можуть впоратися з пожежею

Лисогор повідомив, що у Станично-Луганському районі так звані "пожарнікі ЛНР" ніяк не можуть загасити лісову пожежу.

Голова Луганської ОВА повідомляє, що на території лісництва у Нижньотеплому горить ліс площею у 110 гектарів. Окупаційна влада направила на місце пожежі шість підрозділів "МЧС", але вогонь продовжує поширюватись.

Населені пункти Нижньотепле та Петрівка – охоплені димом. Але окупантам байдуже на людей. Вчергове вони доводять це своєю недбалістю,

– додав Артем Лисогор.

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