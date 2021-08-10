Лісові пожежі в Алжирі дісталися житлових будинків: є жертви й постраждалі

В Алжирі лісові пожежі дійшли до житлових будинків. У результаті жертвами стихії стали 7 людей, ще 2 – постраждали.

Про наслідки пожежі, яка виникла в гірських районах на схід від столиці Алжиру, повідомило Державне інформаційне агентство країни.

Читайте також Туреччина взяла під контроль майже всі лісові пожежі: постраждали сотні людей

Є жертви та постраждалі у пожежах в Алжирі

Вогонь досяг житлових будинків, тому місцевим жителям довелося тікати від стихії. У результаті пожежі загинули 7 людей, ще 4 – отримали серйозні опіки.

Рятувальники намагаються загасити декілька осередків займань, залучили й авіацію.

Вогонь також загрожує провінції Тізі-Узу, яка розташована на відстані приблизно 100 кілометрів від Алжира. Загалом по всій країни пожежі спалахнули у 19 місцях.

Нагадаємо, лісові пожежі влітку 2021 року охопили й багато інших країн, зокрема європейські.

Пожежі вирують по всьому Алжиру: дивіться карту

Лісові пожежі у Туреччині та Греції: коротко