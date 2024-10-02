Лісові пожежі охопили окуповані території Луганщини та Донеччини: як реагують росіяни

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей у серпні – вересні 2024 року відбулась величезна кількість лісових пожеж. Натомість росіяни зовсім не допомагають місцевим жителям.

Загарбники приїжджають на місце пожежі вже тоді, коли все вигоріло. Про це 24 Каналу розповів правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський.

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Чому відбуваються пожежі

Павло Лисянський зазначив, що на тимчасово окупованій частині Луганської області за місяць відбулось вже понад 100 пожеж. У Донецькій області – трохи менше.

Пожежі відбуваються через використання боєприпасів. Військові підрозділи окупантів, які перебувають у тилу, облаштували полігони. Там вони підривають гранати, стріляють, тому лісові пожежі охопили ці території.

У людей згорають домівки. До них приїжджають, відвозять їх у якийсь фільтраційний центр, який був передбачений для людей, громадян України, які не пройшли фільтрацію. Ніякої компенсації, нічого немає,

– підкреслив правозахисник.

Низький побутовий рівень життя

Засновник ГО "Східна правозахисна група" зауважив, що люди на тимчасово окупованих територіях не можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу. Зокрема, у дітей немає інсуліну.

Навіть у регіонах Росії, які межують з окупованими територіями України, високі ціни та зневажливе ставлення до українців, які не отримали російський паспорт. З цими територіями навіть встановили кордон, хоч і оголосили їх нібито "російськими".

Встановили кордон з Криму, з Ростовської області, де повноцінно працює федеральна служба безпеки. Якщо ти у 10-кілометровій зоні з'являєшся там без дозволу, тебе навіть можуть вбити. Випадки із залученням вогнепальної зброї вже були,

– сказав Лисянський.

Загалом побутовий рівень життя на окупованих територіях дуже низький. Адже навіть у пенсіонерів конфіскують квартири та продають в іпотечні кредити громадянам Росії, яких залучають працювати в окупаційних органах влади.