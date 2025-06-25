На Забайкаллі детонує склад із боєприпасами: яку причину назвала місцева влада

Уранці середи, 25 червня, у Забайкальському краї Росії пролунала серія вибухів. На військовому складі детонують боєприпаси.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Місцева влада назвала причиною ландшафтну пожежу.

Дивіться також Щоб масовані атаки по Україні зменшились: які цілі у Росії треба уразити першочергово

Що відомо про надзвичайну ситуацію

Наразі в Росії знову вирують лісові пожежі – найбільше від них потерпає Забайкалля. Саме через загоряння трави, за версією влади, на території військової частини у Великій Турі розпочалася детонація боєприпасів.

Місцеві жителі скаржаться на вибухи й дим, склад оточили військові. Для локалізації вогню залучили літаки Іл-76 і Бе-200, а також пожежний потяг.

Пожежа охопила Забайкалля: дивіться відео

Цікаво, що село Велика Тура вже відоме пожежею на розташованому неподалік військовому складі з боєприпасами, яка сталася 29 квітня 2014 року. Тоді загинуло 10 осіб, зокрема начальник складу і частина персоналу.

Нагадаємо, нещодавно в Ростовській області Росії горів завод "Атлас". Про займання стало відомо із супутникових знімків, а напередодні там збивали невідомі БпЛА.