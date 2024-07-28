У 2024 році в Росії згоріли ліси площею з Хорватію: до чого тут війна в Україні

З початку 2024 року у країні-агресорці згоріла величезна територія лісу. Як зазначають ЗМІ, замість витрачати гроші на гасіння пожеж, влада вкладає їх у війну в Україні.

Зайнята тим, аби стерти Україну з лиця землі, країна-агресорка не помічає, як сама швидкими темпами "підгорає". Лише за півроку у Росії вигоріла площа лісу, яка більше за територію Хорватії.

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Масштабні лісові втрати Росії

РосЗМІ підрахували, що з початку року у країні-агресорці вигоріло 9,4 мільйонів гектарів території. Це дорівнює площі Угорщини чи Португалії. З них 5,9 мільйона гектарів – це згорілий ліс.

Найбільше пожеж охопило Якутію. Саме там згоріли 2 мільйони гектарів лісу. Також багато пожеж відбувається у Забайкальському краї, Амурській області та Бурятії.

Як зазначають розслідувачі, щохвилини у Росії згоряє 60 гектарів лісу.

Тим часом Росія скорочує витрати на екологію та збереження лісів, зокрема у 2024 році – на 11 відсотків. Натомість ці кошти Кремль витрачає на утримання окупованих територій та зброю. Гроші підуть на безпілотники для війни та на “нові території”.

Очікується скорочення та витрат бюджету на розвиток інфраструктури охорони лісу в 2023-2026 роках на 142,1 мільйонів рублів щорічно.

Нагадаємо, що у Росії прорвало чергову дамбу. Це сталося у Челябінській області. Рятуючись від води, росіяни залазили на дахи своїх будинків.