Через страшні пожежі у Туреччині туристи ночують на пляжах
Джерело:5 канал
Вогонь від лісових пожеж у Туреччині дістався курортного Мармарису. Паніки серед влади і керівництва готелей наразі немає, але туристи вирішують ночувати на пляжах.
Ситуація на одному з найпопулярніших курортів Мармарисі наразі спокійна. Про це ЗМІ розповіла українка Ольга Бугай, яка відпочиває у Туреччині.
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У повітрі – гелікоптери та їдкий дим
Паніки серед людей у Мармарисі наразі немає. Вогонь досить тісно підбирається до готелей, у небі стоїть запах диму. Постійно чути і видно гелікоптери, які гасять вогонь, скидаючи воду з неба.
Як зазначають очевидці, усі служби працюють на відмінно. Працівники готелів також негайно реагують.
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Водночас деякі відпочивальники намагаються бути ближче до берега та ночували на пляжах. Втім, загальний настрій людей не панічний.
Ситуація із лісовими пожежами у Туреччині: останні новини
- Наразі загальна площа пожеж складає понад 1 тисячу 500 гектарів.
- Вогонь поширюється до курортних зон Бодрума і Мармарису, туристи діляться моторошними кадрами "пекельного" відпочинку.
- Внаслідок пожеж 4 особи загинуло, ще 183 отримали травми. 58 людей довелося шпиталізувати.
- Вогонь пошкодив понад 100 приватних будинків та споруд.
- Рятувальники вже локалізували 36 осередків лісових пожеж, ще 20 продовжують гасити.
- На поміч Туреччині Україна відправила 2 пожежні літаки ДСНС.