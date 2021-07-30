Через страшні пожежі у Туреччині туристи ночують на пляжах

30 липня 2021 , 11:20
Читать новость на русском

Джерело:

5 канал

Вогонь від лісових пожеж у Туреччині дістався курортного Мармарису. Паніки серед влади і керівництва готелей наразі немає, але туристи вирішують ночувати на пляжах.

Ситуація на одному з найпопулярніших курортів Мармарисі наразі спокійна. Про це ЗМІ розповіла українка Ольга Бугай, яка відпочиває у Туреччині.

Нагадаємо Пожежі у Туреччині: кількість жертв зросла

У повітрі – гелікоптери та їдкий дим

Паніки серед людей у Мармарисі наразі немає. Вогонь досить тісно підбирається до готелей, у небі стоїть запах диму. Постійно чути і видно гелікоптери, які гасять вогонь, скидаючи воду з неба.

Як зазначають очевидці, усі служби працюють на відмінно. Працівники готелів також негайно реагують.

Масштабні пожежі у Туреччині: дивіться відео

Водночас деякі відпочивальники намагаються бути ближче до берега та ночували на пляжах. Втім, загальний настрій людей не панічний.

Ситуація із лісовими пожежами у Туреччині: останні новини

  • Наразі загальна площа пожеж складає понад 1 тисячу 500 гектарів.
  • Вогонь поширюється до курортних зон Бодрума і Мармарису, туристи діляться моторошними кадрами "пекельного" відпочинку.
  • Внаслідок пожеж 4 особи загинуло, ще 183 отримали травми. 58 людей довелося шпиталізувати.
  • Вогонь пошкодив понад 100 приватних будинків та споруд.
  • Рятувальники вже локалізували 36 осередків лісових пожеж, ще 20 продовжують гасити.
  • На поміч Туреччині Україна відправила 2 пожежні літаки ДСНС.
Автор: Вероніка Климська