Зеленський назвав Путіну справжні втрати російської армії у травні

Президент України написав відкритого листа до російського диктатора. Зеленський закликав Путіна припинити війну.

У листі він розповів реальну ситуацію із втратами в армії окупантів.

Дивіться також Україна офіційно передасть лист Путіну, – Сибіга

Що сказав Зеленський?

Президент України розповів, що у вівторок, 5 травня, отримав доповідь про втрати російської армії на фронті у травні. Він зазначив, що це, як і у квітні, понад 30 тисяч убитих і важкопоранених.

Президент заявив, що цей показник ЗСУ намагаються утримувати щомісяця. Важливим є те, що Україна має відеопідтвердження абсолютно кожної ворожої втрати. Зеленський розповів, що 63 відсотки – це вбиті, і тільки 37 – поранені. Він наголосив на неприпустимості такого балансу для армії у XXI столітті.

Але я дбаю про українців. Ми втрачаємо своїх людей, і кожна наша втрата нам болить. І навіть коли рівень втрат українських один до п’яти чи один до шести порівняно із втратами російськими, це все одно має велике значення,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент пообіцяв, що у разі продовження війни частка вбитих зросте. Він підкреслив, що в Україні не переживають про росіян після всього, що ті принесли.

Що відомо про лист Зеленського Путіну?

У зверненні до російського диктатора, президент України заявив, що той не зможе отримати весь Донбас. Він зауважив, що ворог регулярно відкладає крайній термін у планах захоплення наших земель, насамперед Донецької області.

У країні-агресорці відповіли на відкритий лист Путіну. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що якщо Зеленський хоче поговорити, то може приїхати до Москви будь-якої миті. Водночас речник додав, що сам Путін поки не ознайомився зі змістом листа.