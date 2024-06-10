Не бачила такого за 22 роки роботи, – полковник США каже, що російський А-50 знищили з Patriot

Американська полковниця Розанна Клементе вперше розсекретила, за допомогою чого знищили російський літак А-50 у січні 2024 року. За даними військової, вороже повітряне судно уразили за допомогою ЗРК Patriot.

У відео, яке розповсюдили у соцмережі Х Розанна Клементе каже, що не бачила подібного збиття за понад 2 десятки своєї роботи в армії. Тому збиття російського А-50 з ЗРК Patriot є унікальною операцією українських військових.

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А-50 збили за допомогою ЗРК Patriot

Заступниця начальника штабу 10-го командування протиповітряної та протиракетної оборони армії США Розанна Клементе повідомила, що українські захисники використовували тактику повітряної засідки, також відому як SAMbush, під час ураження російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

За її словами, українських солдатів спеціально готували до нічних операцій з активацією батареї Patriot. Інструктори наказали солдатам вийти на вогневу позицію, відпрацювати по ворожій цілі, а потім відступити.

Полковник додала, що Україна зараз на озброєнні має, імовірно, до батальйону ЗРК Patriot.

Деякі з них використовуються для захисту стаціонарних об'єктів, інші пересуваються і роблять дійсно історичні речі. Я не бачила такого за 22 роки роботи в ППО,

– підкреслила вона.

Полковник США розповіла про збиття А-50 ЗРК Patriot / Відео з акаунту @AirPowerNEW1 у соцмережі Х

Варто наголосити, що раніше у ГУР МО зазначали, що російський А-50 могли збити за допомогою радянського зенітного ракетного комплексу С-200.

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