"Ми хірургічно спрацювали": Малюк розповів, як вдалося уразити російський А-50 в Мачулищах

Торік, 26 лютого 2023 року, на білоруському аеродромі "Мачулищі" пролунали вибухи, а російський літак А-50 було пошкоджено. Уразити ворожий борт вдалося двома ударними дронами.

Про це розповів голова СБУ Василь Малюк в інтерв'ю Олені Фроляк. Він назвав цю спецоперацію "хірургічним спрацюванням", передає 24 Канал.

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Система літака назавжди виведена з ладу

Малюк розповів, що СБУ має багато напрямків роботи. Один із них – диверсійний. Так, успішною диверсійною операцією СБУ було пошкодження літака А-50 на білоруському аеродромі "Мачулищі". Тоді його вдалося уразити двома ударними дронами.

У роботі СБУ багато напрямів, зокрема й диверсійний. Тут ми можемо багато розповідати. Як приклад – у Білорусі відпрацювали аеродром у Мачулищах, російський літак А-50, який здійснював глибоку радіолокаційну розвідку. Він був відповідно диверсійно відпрацьований,

– розповів голова СБУ.

Він також додав, що радіолокаційна система А-50 була назавжди виведена із ладу. Малюк додав, що ураження російського літака в Мачулищах було "хірургічним".

"Ми хірургічно спрацювали по антені. Оперативний склад на своєму сленгу називає її "сковорідкою", бо вона має форму тарілки. Два наші ударні дрони завдали успішного вогневого ураження", – розкрили деталі в СБУ.

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