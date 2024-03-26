"Ми хірургічно спрацювали": Малюк розповів, як вдалося уразити російський А-50 в Мачулищах
Торік, 26 лютого 2023 року, на білоруському аеродромі "Мачулищі" пролунали вибухи, а російський літак А-50 було пошкоджено. Уразити ворожий борт вдалося двома ударними дронами.
Про це розповів голова СБУ Василь Малюк в інтерв'ю Олені Фроляк. Він назвав цю спецоперацію "хірургічним спрацюванням", передає 24 Канал.
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Система літака назавжди виведена з ладу
Малюк розповів, що СБУ має багато напрямків роботи. Один із них – диверсійний. Так, успішною диверсійною операцією СБУ було пошкодження літака А-50 на білоруському аеродромі "Мачулищі". Тоді його вдалося уразити двома ударними дронами.
У роботі СБУ багато напрямів, зокрема й диверсійний. Тут ми можемо багато розповідати. Як приклад – у Білорусі відпрацювали аеродром у Мачулищах, російський літак А-50, який здійснював глибоку радіолокаційну розвідку. Він був відповідно диверсійно відпрацьований,
– розповів голова СБУ.
Він також додав, що радіолокаційна система А-50 була назавжди виведена із ладу. Малюк додав, що ураження російського літака в Мачулищах було "хірургічним".
"Ми хірургічно спрацювали по антені. Оперативний склад на своєму сленгу називає її "сковорідкою", бо вона має форму тарілки. Два наші ударні дрони завдали успішного вогневого ураження", – розкрили деталі в СБУ.
Пошкодження А-50 в Мачулищах: що відомо
- Близько о 08:30 – 09:00 26 лютого 2023 року на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі пролунали вибухи. Спочатку деталі були невідомі й у мережі писали лише про те, що в Мачулищах правоохоронці почали перевірку.
- Згодом білоруські телеграм-канали повідомили, що під ударом опинився військово-транспортний літак Росії. Тип борту спочатку не уточнювали, й лише надвечір з'явилася інформація, що уразили літак дальнього радіолокаційного стеження А-50.
- Білоруські ЗМІ повідомляли, що пошкодження дуже серйозні й літак вже нікуди не полетить. Так, внаслідок обох вибухів пошкоджено передню та центральну частини літака, а також авіоніку та антену радара. До слова, вартість А-50 сягає близько 330 мільйонів доларів.
- Варто додати, що Росія втратила ще 2 літаки А-50 у січні – лютому 2024 року. Так, 14 січня над акваторією Азовського моря українські військові завдали ударів по двох російських бортах А-50 і Іл-22. 23 лютого ЗСУ також не забарилася привітати окупантів з "Днем захисника вітчизни", й подарували їм ще один збитий А-50.