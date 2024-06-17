Росія визнала, що Україна збила її літак дальнього радіолокаційного стеження А-50

Слідчий комітет Росії 17 червня визнав, що Україна збила один із літаків дальнього радіолокаційного стеження А-50. Країна-агресорка також оголосила підозру одному з українських полковників.

Про це повідомляють російські ЗМІ, Збиття одного з літаків А-50 сталося 23 лютого 2024 року, передає 24 Канал.

Цікаво Як росіяни використовують літаки А-50 після втрати одного із бортів

Росія визнала втрату А-50 через дії України

Російське слідство підтвердило, що літак А-50 не був обладнаний для ведення бойових дій, не був озброєний і виконував політ у повітряному просторі Російської Федерації. Зокрема, за даними ворога, літак 23 лютого 2024 року патрулював російське небо.

Слідчий комітет країни-агресорки також обрав "запобіжний захід" українському полковнику Миколі Дзяману, якого звинувачують у нібито наказі знищити російський літак А-50. Слідчий комітет Росії стверджує, що "незаконний наказ" Дзямана буцімто призвів до трагічної загибелі 10 членів екіпажу.

Зрештою Хамовничеський районний суд міста Москви задовольнив клопотання слідчого Головного військового слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації і заочно висунув Миколі Дзяману "звинувачення у скоєнні терористичного акту" та оголосив у федеральний розшук.

Що відомо про збиття літака А-50

На так званий День захисника вітчизни, який країна-агресорка відзначає 23 лютого, стало відомо, що наші військові знищили над Азовським морем літак ДРЛС А-50У. Ця операція була спільною для Повітряних сил ЗСУ та ГУР МО.

ГУР МО повідомило, що "різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйськ". Тобто за майже 200 кілометрів від кордону нашої держави. Джерела у Головному управління розвідки написала, що цей літак могли збити із радянського ЗРК С-200.

Варто зазначити, що це не перше збиття російського літака А-50, яке здійснили наші військові. Перший російський літак ДРЛС типу А-50 було знищено 14 січня 2024 року над акваторією Азовського моря.

Крім того, заступниця начальника штабу 10-го командування протиповітряної та протиракетної оборони армії США Розанна Клементе повідомила, що перший А-50 українські військові могли збити з американського ЗРК Patriot.