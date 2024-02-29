За 130 кілометрів від лінії фронту: ЗМІ встановили, де росіяни тримають ще один свій літак А-50
Джерело:"Радіо Свобода"
Після чергової втрати літака А-50 російська армія вирішила більше не ризикувати й тимчасово припинила польоти ДРЛС. Водночас інше подібне повітряне судно країна-агресорка розмістила неподалік від зони бойових дій.
Зокрема, це місце розташоване за 130 кілометрів від лінії фронту. Журналісти змогли побачити черговий А-50 за допомогою знімків супутника Planet Labs.
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Журналісти виявили черговий А-50 окупантів
Журналісти проєкту "Схеми" від "Радіо Свобода" наголосили, що один із літаків типу А-50 перебуває у місті Таганрог. А саме в аеропорту "Таганрог-Південний".
Це летовище розташоване всього у 130 кілометрів від лінії бойових дій у Донецькій області. Про це свідчить свіжий супутниковий знімок за 29 лютого.
Російський А-50 перебуває на летовищі у Таганрозі / Фото "Радіо Свобода"
Також літак цього типу потрапляв на знімки на території таганрозького аеродрому у вересні 2023 року, та 15 лютого 2024 року. При цьому на знімку 28 лютого в аеропорту його не було, що може свідчити про використання цього літака.
Варто зазначити, що Росія застосовує літаки дальнього радіолокаційного стеження для розвідки у війні проти України. Зокрема, за допомогою цих повітряних суден окупанти виявляють місця розташування систем протиповітряної оборони нашої держави.
Україна знищила вже другий А-50 росіян
- У Краснодарському краї ввечері 23 лютого впав черговий літак ДРЛС окупантів типу А-50. У мережі навіть ширили відео з падінням повітряного судна.
- У ГУР МО та Повітряних силах підтвердили, що це була чергова робота спецслужбовців і військових зі знищення російського літака. А-50 збили над Азовським морем.
- У збитому ворожому повітряному судні перебував екіпаж із 10 росіян. В українській розвідці повідомили, що всі окупанти на борту загинули.
- Варто зазначити, що після втрати двох літаків А-50 росіяни схаменулися й вирішили перезапустити виробництво цього повітряного судна. За словами окупантів, цей літак "дуже потрібний збройним силам Росії" і вже почали фантазувати про "успіх експорту" цих повітряних суден.