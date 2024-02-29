За 130 кілометрів від лінії фронту: ЗМІ встановили, де росіяни тримають ще один свій літак А-50

Після чергової втрати літака А-50 російська армія вирішила більше не ризикувати й тимчасово припинила польоти ДРЛС. Водночас інше подібне повітряне судно країна-агресорка розмістила неподалік від зони бойових дій.

Зокрема, це місце розташоване за 130 кілометрів від лінії фронту. Журналісти змогли побачити черговий А-50 за допомогою знімків супутника Planet Labs.

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Журналісти виявили черговий А-50 окупантів

Журналісти проєкту "Схеми" від "Радіо Свобода" наголосили, що один із літаків типу А-50 перебуває у місті Таганрог. А саме в аеропорту "Таганрог-Південний".

Це летовище розташоване всього у 130 кілометрів від лінії бойових дій у Донецькій області. Про це свідчить свіжий супутниковий знімок за 29 лютого.



Російський А-50 перебуває на летовищі у Таганрозі / Фото "Радіо Свобода"

Також літак цього типу потрапляв на знімки на території таганрозького аеродрому у вересні 2023 року, та 15 лютого 2024 року. При цьому на знімку 28 лютого в аеропорту його не було, що може свідчити про використання цього літака.

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Варто зазначити, що Росія застосовує літаки дальнього радіолокаційного стеження для розвідки у війні проти України. Зокрема, за допомогою цих повітряних суден окупанти виявляють місця розташування систем протиповітряної оборони нашої держави.

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