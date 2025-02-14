Летів до Мюнхена на зустріч із Зеленським: літак Марка Рубіо екстрено повернувся до Вашингтона

Держсекретар США не зможе прибути на зустріч у Мюнхені, як планувалося. Він затримається через несправність літака.

У п'ятницю, 14 лютого, у Мюнхені стартує безпекова конференція. Очікується, що у ній візьме участь президент Зеленський. Саме у межах цього заходу український лідер матиме переговори із держсекретарем США Марком Рубіо та віцепрезидентом Джей Ді Венсом, передає 24 Канал із посиланням Associated Press.

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Що відомо

Зустріч трьох політиків може відбутися пізніше, ніж очікувалося. Усе через те, що Марко Рубіо довелося затриматися. Як повідомляють ЗМІ, пізно увечері 13 лютого держсекретар США разом із головою Комітету з міжнародних відносин Сенату Джимом Рішем вирушили на літаку до Мюнхена.

Однак вже приблизно через 90 хвилин після зльоту з Об'єднаної бази Ендрюс у літака C-32, переобладнаного Boeing 757, виникла проблема з лобовим склом у кабіні пілотів. Судно було змушене повернутися на військову базу.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс підтвердила інцидент. Вона зауважила, що Рубіо полетить до Німеччини, а після на Близький Схід окремим літаком.