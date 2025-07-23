Ймовірно, "лягло" все, що могло – льотчик-інструктор припустив причину аварії Mirage-2000

Ввечері 22 липня Повітряні сили України втратили літак Mirage-2000, який передала нашій країні Франція. Пілоту вдалося катапультуватися.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив у розмові з 24 Каналом, що могло стати причиною авіатрощі. Також він зазначив, наскільки це важка втрата для української авіації.

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Що могло статися з Mirage-2000?

Світан підкреслив, що інженери, які розробляють літаки, закладають у нього кілька механізмів дублювання усіх систем.

У Mirage-2000, за словами льотчика-інструктора, є електродистанційна система управління літаком, а також щонайменше дві незалежні електросистеми плюс батарея, яка може витягнути декілька десятків хвилин. І ще – четверенна система дублювання самого управління

Такі системи дублювання дають літаку можливість навіть якщо відбулась серйозна проблема, все одно виконувати бойові завдання.

Тому для того, щоб пілот міг втратити управління літаком, має бути серйозна несправність. І якщо було ухвалене рішення катапультуватися, то, ймовірно, "лягло" все, що могло "лягти",

– пояснив військовий експерт.

Світан припустив, що або вийшла за ладу електросистема, або гідросистема управління, або паливна система, або двигун.

Загальна відмова цих систем призвела до рішення льотчика покинути літак. Покидання було штатним через катапультування. Льотчик залишився живим і буде виконувати бойові завдання після проходження медичної комісії,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Mirage-2000, на його думку, дуже надійні літаки. Проте вони вже достатньо політали, адже їх почали випускати у 1984 році, а закінчили – у 2007-му. Тобто літакам, які передали Україні, від 20 до 40 років.

Також Україні надали декілька екземплярів Mirage-2000-5 – найновіші з цих літаків, які зазнали суттєвого апгрейду для виконання бойових завдань – пуску ракет, скидання авіаційних бомб, зокрема, французьких HAMMER та ракет "повітря-повітря" MICA для перехоплення. Крім того, як наголосив військовий експерт, у цих літаків гарна система РЕБ і дальні локатори.

Тому для України – це реальна втрата. Проте головне, що льотчик залишився живим. Відповідно така втрата кваліфікується як аварія, а не катастрофа,

– відзначив Роман Світан.

Льотчик-інструктор зауважив, що після цього інциденту, постачання Mirage-2000 Україні, імовірно, не припиняться. Ба більше, за його даними, невдовзі може з'явитися щонайменше одна бригада цих літаків. Можливо, її будуть використовувати як морську авіацію, адже Mirage-2000 здатний працювати по надводних цілях із заходу з моря для звільнення окупованого Криму.

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До слова, Mirage-2000 розбився 22 липня під час виконання завдання. Як відомо, сталася відмова авіаційної техніки. При цьому пілот, як повідомили у Повітряних силах, "діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях". Він успішно катапультувався і пошуково-рятувальна команда знайшла його. Зараз стан льотчика є стабільним. Відомо, що Mirage-2000 впав на Волині.