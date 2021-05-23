Літак Ryanair прилетів з Мінська у Вільнюс: опозиція заявила, що 6 людей не було на борту

23 травня 2021 , 18:51
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Джерело:

Аеропорт Вільнюса

Літак Ryanair, який вимушено посадили у Мінську 23 травня, о 20:48 продовжив маршрут та вилетів до Вільнюса. Рейс вже прибув до Литви.

Рейс приземлився у Вільнюсі о 21:27. Перед тим, о 20:17, літак вже був підготовлений до вильоту і почав рухатись по злітно-посадковій смузі, повідомляли у пресслужбі аеропорту "Мінськ".

До речі Білорусь повідомила про загрозу, – Ryanair щодо затримання літака у Мінську

Літак пробув у Мінську понад 8 годин

Екіпаж отримав повідомлення про загрозу на борту о 12.50. Відтак о 13:15 літак здійснив посадку в Мінську.

На борту літака перебувало 123 пасажири. Людей та їхній багаж перевірили. Вибухівки чи іншої загрози не знайшли. Проте затримали засновника опозиційного ресурсу NEXTA Романа Протасевича. Раніше проти нього відкрили кримінальні справи у Білорусі.

Чи вилетів Протасевич до Вільнюса

Пресслужба мінського аеропорту не згадувала про Романа Протасевича. Однак опозиціонер Павло Латушко заявив, що з Мінська не вилетіли 6 людей, 4 з них – росіяни, 2 – білоруси.

Детальніше про затримання Протасевича

  • Протасевич попереджав, що перед вильотом з Афін за ним стежили. Він думає, що це могли бути співробітники спецслужб.
  • До речі, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська не вірить, що літак "мінували". Вона впевнена, що це була спланована операція спецслужб, аби затримати журналіста.
  • Світові лідери обурені такими діями білоруської влади. Вони закликали негайно звільнити Протасевича. 
Автор: Ольга Музика