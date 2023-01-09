Літак, що летів з Москви на Гоа, екстрено сів на заході Індії

Літак, що летів із Москви до Гоа, екстрено сів на заході Індії. Перед тим було повідомлення про міну на борту.

Мовиться про літак компанії AZUR air. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Співробітник Мінавіації Індії зазначив, що борт здійснив посадку в штаті Гуджарат. Наразі невідомо, чи справді в літаку була бомба.

У Росії впав літак з пасажирами

У російському Заполяр'ї впав літак Ан-2, на борту якого було орієнтовно 12 людей. Мовиться про 10 пасажирів та два члени екіпажу. Це трапилось сьогодні, 9 січня.

Попередньо повідомляли, що двоє людей загинули. Один з них – пілот, інший – пасажир. Ще п'ять людей були важко поранені. На борту перебували дві дитини, які начебто не постраждали. На місце падіння виїхали шість рятувальних снігоходів та вилетів вертоліт.