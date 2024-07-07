"12-й за кілька місяців": Зеленський відзначив українських бійців за збитий Су-25

Українські військові 7 липня збили у Донецькій області ворожий літак Су-25. Цей здобуток наших захисників вже прокоментував Володимир Зеленський.

Президент під час вечірнього звернення відзначив наших бійців за збитий російський Су-25. Український лідер також сказав, скільки вже подібних повітряних суден ворога збили українські військові.

До теми ЗСУ збили російський Су-25 на найгарячішому напрямку фронту

Зеленський висловився про збиття російського Су-25

Володимир Зеленський наголосив, що він хоче особливо подякувати нашій 110 окремій механізованій бригаді ЗСУ за ще один збитий російський бойовий літак на Донеччині.

Уже дванадцятий за кілька місяців. Ваша влучність – це дійсно взірець! Молодці!

– сказав глава держави.

Раніше про втрату ворога в авіації повідомив офіційний телеграм-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Ворожий літак наші воїни-зенітники знищили на Покровському напрямку. Цей літак обстрілював позиції захисників на фронті.

До цього, українські військові збили ще один російський Су-25 10 червня також на Покровському напрямку. Варто наголосити, що на цьому напрямку відбуваються одні з найгарячіших боїв на фронті, тому окупанти активно використовують там свою авіацію, щоб вражати позиції Сил оборони.