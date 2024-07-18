Пасажирський літак, який прямував до США, екстрено приземлився у Росії

Літак індійської авіакомпанії здійснив аваріійну посадку в російському Красноярську. Попередньо, він перевозив понад 200 пасажирів.

Як повідомляють російські пабліки, Boeing-777, що прямував з Делі в Сан-Франциско, запросив аварійну посадку, коли перебував у небі над Красноярською областю.

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Що сталося

Попередньо, зазначалося, що під час польоту припинив працювати один із двигунів. Відомо, що перед вильотом його перевіряли індійські інженери. Згодом після того, як борт Air India успішно приземлився у Красноярську, була названа інша версія надзвичайної ситуації – у вантажному відсіку лайнера спрацював детектор загоряння.

"Боїнг" перевозив 216 пасажирів та 16 членів екіпажу.

Нагадаємо, що у Росії за два дні поспіль трапилися аварії з пасажирськими літаками Sukhoi Superjet 100. Вранці 13 липня Sukhoi Superjet 100, рейсом Нижньовартовськ – Мінеральні Води, здійснив аварійну посадку. На борту перебували 103 особи. Днем раніше літак цієї ж моделі впав у Підмосков'ї. Він здійснював свій перший політ після ремонту – і впав за 20 кілометрів після злету. На борту перебували лише три члени екіпажу – вони загинули.