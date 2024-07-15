Німеччина не може стояти осторонь постачання бойових літаків Україні, – лідер ХДС

Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина не має стояти осторонь постачання бойових літаків Україні. За його словами, треба дати ЗСУ можливість принаймні відновити суверенітет над власним повітряним простором.

Лідер опозиційної партії ХДС Фрідріх Мерц розповів в інтерв'ю ARD, що Берлін має постачати Україні бойові літаки.

Дивіться також Перемовини про отримання винищувачів Gripen відновили: в Офісі Президента розповіли подробиці

Що розповів Мерц про літаки для України

Я вважаю, що ми повинні допомогти Україні принаймні відновити суверенітет над власним повітряним простором. Оскільки ракетні атаки, яких зараз стається дедалі більше – на інфраструктуру, на об'єкти електро- і водопостачання, на лікарні й будинки для людей похилого віку, – не можуть бути взяті під контроль лише з землі,

– розповів політик.

За його словами, німці не можуть залишитись осторонь.

До речі, з відкритих даних відомо, що Німеччина має на озброєнні два типи бойових літаків:

багатоцільовий бойовий літак MRCA PA-200 Tornado,

Eurofighter.

До речі, після заяв про те, що F-16 вже на шляху до України, Київ почав перемовини зі Швецією, щоб країна передала нам винищувачі Gripen.