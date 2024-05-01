"Дуже складне завдання": Черник сказав, чому в Україні досі немає F-16

Офіційні оголошення про прибуття літаків F-16 в Україну постійно відтягуються і змінюються. Ймовірно, США побоюється занадто швидких пошкоджень літаків, що може вдарити по їхньому іміджу як однієї з найкращих авіацій світу.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник озвучив 24 Каналу, що причина проста – захист літаків F-16. Адже у частині логістики все треба побудувати таким чином, щоб вони мали абсолютний коефіцієнт захисту, а це – дуже складне завдання.

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Потрібно створити умови

За словами Петра Черника, хоч завдання і складне, проте можливе – за умови наявності підземних ангарів.

F-16 – техніка дуже вартісна і цінна. Але окрім цього для США є дійсно важливим іміджевий момент: літаки не можуть бути ушкоджені, особливо у наземному положенні,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Він наголосив, що у повітрі може відбутися що завгодно, адже росіяни мають найбільш далекобійні ракети Р-37 класу "повітря – повітря". Свого часу вони "полювали" за Patriot, але даремно, та їм вдалося "вполювати" 1 – 2 HIMARS. Однак з F-16 все набагато складніше.

Поки інженерні служби і спеціальні фахівці не дійдуть висновку, що в наземному положенні F-16 дійсно має абсолютний коефіцієнт захищеності, буде так, як є. Я не сумніваюся, що все робиться шаленими темпами, однак через складність інженерних конструкцій робота може зайняти місяці,

– підкреслив Черник.

За появи в Україні F-16 ці літаки можуть виконувати три режими роботи:

Перехоплювач – літак перехоплює крилату ракету або безпілотник. Це можна зробити і не ракетою, а високошвидкісною гарматою М61А1. Після захоплення цілі у спеціальне вікно комп'ютера він все розрахує з точкою прицілювання і дасть пілоту команду натиснути гашетку (спусковий гачок – 24 Канал). Вилітає 10 снарядів – і безпілотнику кінець. Те ж саме стосується крилатої ракети. Винищувач – він бореться із собі подібними, тобто з літаками. Один літак F-16 може брати на борт шість ракет, але ідеально 2 або 4, бо чим більше ракет, тим менший радіус дії літака. А радіус дії літака залежить від ракетно-бомбового навантаження: від 500 кілометрів, якщо на нього навантажено все по-максимуму, і до 1700 кілометрів, якщо йдеться про точкове виконання завдань, але треба пересуватися на більшій відстані. Бомбардувальник – завдає ударів по поверхні. Літаки F-16 мають величезну номенклатуру боєприпасів – від вільно спадних бомб GBU-10, 12, 24, 31, 38, 39, до касетних CBU-87, 99, 100, 103, 104.

Петро Черник вважає, що перші два параметри будуть найголовнішими: "полювання" за ракетами та безпілотниками і боротьба із Су-34.

КАБи випадають із пілона на відстані 70 – 40 кілометрів та на висоті до 10 кілометрів, що робить їх прекрасною ціллю. Чим ціль вище у небі, тим легше її підіймати та збивати. Навіть ланка з 6 машин, тобто 3 пари по 2 машини можуть здійснити переворот у частині боротьби з Су-шками, яких у робочому стані є приблизно 80 штук,

– підсумував Петро Черник.

Що відомо про літаки F-16 для України