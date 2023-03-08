Літаки F-16 дадуть Україні тоді, коли вони будуть треба: на якій допомозі нині зосереджені США

Президент США Джо Байден заявив, що Україні винищувачі F-16 зараз не потрібні. Водночас за даними CNN, США вже оцінюють навички українських пілотів. Та це може означати, що Україна таки отримає літаки F-16 тоді, коли вони їй будуть треба.

Так у коментарі 24 Каналу заявив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. За його словами, загострювати увагу на літаках не варто.

Дивіться також F-16 принесуть фінал Путіну, – політолог припустив, коли Україні нададуть літаки

"Це виглядає так, як ніби вони будуть. Але питання в тому, коли вони знадобляться. Військові консультанти в наших ЗМІ говорять, що Україні зараз більше потрібна амуніція, боєприпаси, HIMARS", – розказав Рашкін.

Громадський і політичний діяч із США зазначив, що нині адміністрація президента США сфокусувалася на тому, як передати Україні, Польщі боєприпаси.

Коли Україна може отримати винищувачі F-16: дивіться відео

Виробництво боєприпасів

Тому що Україна і ці всі російські... Їх же треба чимось "утилізувати". І зброя, і боєприпаси – не з повітря. Вони зі складів, їх треба виробляти,

– сказав він.

Депутат від округу Рок у штаті Вісконсин зауважив, що США не звикли виробляти боєприпаси в такій кількості, але це можливо.

"Німеччина відмовилася від російських енергоносіїв, побудувала там шість портів для рідкого газу за минулий рік, то я думаю, що й США можуть виповнити свою частину цих домовленостей, скажімо, й створити потрібні боєприпаси", – підсумував він.

Чи нададуть Україні винищувачі F-16: останні новини