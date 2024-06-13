Генерал США відповів, чи є нестача місць для навчання українських пілотів на F-16
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун відреагував на інформацію про нібито нестачу місць для навчання українських пілотів на літаках F-16. Американський генерал зазначив, що ця інформація не відповідає дійсності.
Про це Чарльз Браун сказав на пресконференції після засідання Контактної групи з питань оборони України,"Рамштайн-23". Це засідання відбувалося у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО, передає 24 Канал.
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Яка ситуація з місцями для навчання пілотів на F-16
Журналісти запитали американського генерала, чи відповідає дійсності інформація, що в США немає додаткових місць для навчання 30 українських пілотів на винищувачах F-16.
У цьому контексті Браун нагадав, що раніше було створено Коаліцію спроможностей з розвитку Повітряних сил України, щоб передати Україні винищувачі четвертого покоління. Сполучені Штати, як сказав генерал, є одною з країн-співзасновниць цієї коаліції.
Не тільки ми допомагаємо навчати їхніх пілотів. Є інші країни, які підтримують навчання. Тож, існують можливості для навчання в США та у деяких країнах-партнерах в межах цієї Коаліції спроможностей,
– пояснив Браун.
Американський офіцер також зауважив, що ведеться підготовка не лише пілотів, а й спеціалістів з технічного обслуговування. Тому США разом із партнерами старанно працюють, щоб забезпечити отримання українцями того, що потрібно.
"І мета полягає у тому, аби доставити ці F-16 цього літа", – наголосив генерал США.
Коли Україна отримає перші F-16
- Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що її країна розпочне передачу перших винищувачів F-16 Україні влітку 2024 року. Водночас вона наголосила, що першими винищувачі все ж має надати Данія, а вже після – Нідерланди.
- Оллонгрен також зауважила, що її країна дозволить українській армії бити по ворожих цілях на російській території з цих винищувачів. Адже це право Києва на самооборону, а заборона означає, що Україна "воює буквально з однією зв'язаною рукою".
- Окрім того, начальник авіації командування Повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов розповів, що частину літаків F-16, яку партнери передадуть Україні, розмістять на іноземних авіабазах. Це зроблять, щоб убезпечити літаки від ворожих атак.