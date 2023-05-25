Українські пілоти зможуть випробувати винищувачі Gripen, – міністр оборони Швеції

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон висловився щодо підготовки українських пілотів його країною. За його словами, наші захисники зможуть випробувати шведські винищувачі JAS 39 Gripen.

Попри це, Йонсон все ж зазначив, що його країна не планує постачати літаки західного зразка в Україну. Міністр наголосив, що це пов'язано з малою кількістю цих повітряних суден у Швеції.

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Йонсон розповів про навчання наших пілотів у Швеції

Голова шведського Міноборони Пол Йонсон 25 травня прибув з офіційним візитом в Україну, щоб відвідати військові частини, які використовують оборонну техніку цієї країни. Тоді ж він розповів, що українським пілотам треба дозволити попрактикуватися в польотах на шведських винищувачах JAS 39 Gripen.

"Мовиться про орієнтаційну підготовку", – підкреслив міністр.

Він також зауважив, що спочатку навчання проходитиме на спеціальних симуляторах, а вже згодом і на самих літаках. До того ж він зазначив, що це "перший крок до отримання українською армією винищувачів західного зразка".

Швеція поки не планує передавати свої літаки

Йонсон наголосив, що його країна має 6 дивізій повітряних суден Gripen, тобто приблизно 247 літаків, які повинні залишитися у Швеції. Він також сказав, що ці літаки повинні забезпечити оборонні потреби його країни.

Наразі відправляти шведські літаки Україні – неактуально,

– розповів він.

Наостанок він зазначив, що Україні варто працювати над отримуванням винищувачів F-16. На його думку, це допоможе зміцнити здібності Повітряних сил нашої держави у довгостроковій перспективі.

Прокоментував зустріч з міністром оборони Швеції президент України Володимир Зеленський. Він розповів, які теми обговорювалися під час їхньої зустрічі.

"Під час зустрічі з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном обговорили можливість участі Швеції в авіаційній коаліції та започаткування окремої програми тренування українських пілотів на сучасних літаках західного виробництва", – зазначив він.

Він також висловив подяку Швеції за те, що доєдналася до танкової коаліції. Країна передала нам 10 Leopard 2, а також була лідером у формуванні "коаліції БМП CV-90".

Українські пілоти навчатимуться на літаках західного зразка

Протягом багатьох місяців Україна вела перемовини з США щодо F-16, та лише нещодавно, під час саміту G7 в Хіросімі, президент Джозеф Байден дав зелене світло на навчання наших пілотів на цих винищувачах.

Слід додати, що уже такі країни, як США, Велика Британія, Нідерланди, Данія та Бельгія запропонували нашим пілотам навчання на цих багатоцільових винищувачах.Ба більше, вони навіть утворили коаліцію винищувачів.

У Португалії також заявили, що готові навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16. Попри це, країна не передаватиме Україні самі винищувачі, однак передасть деталі до них.

У Повітряних силах України розглядали поповнення арсеналу літаками Saab JAS 39 Gripen ще до вторгнення Росії. Розробка літака велась ще у 1980-х роках, а перший політ він здійснив у 1988 році. Максимальна злітна вага літака становить 16,5 тонни й він може нести до 10 точок озброєння.