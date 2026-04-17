Зеленський відповів, коли українські пілоти почнуть тренування на Gripen у Швеції

Володимир Зеленський висловився стосовно тренування українських пілотів на шведських літаках Gripen. Глава держави сподівається, що навчання почнуться вже впродовж 2026 року.

Про це президент України сказав під час зустрічі із королем Швеції Карлом Густавом у Львові 17 квітня.

До теми Король Швеції Карл Густав приїхав до Львова та вже зустрівся із Зеленським: перші кадри

Що сказав Зеленський стосовно навчання пілотів на Gripen?

Володимир Зеленський наголосив, що в України та Швеції особливі відносини. Глава держави подякував шведському королю та уряду за програму посилення захисту українського неба, яка також охоплює і постачання шведських винищувачів Gripen.

І ми дуже розраховуємо, про це будемо говорити із Його Величністю (королем Швеції Карлом Густавом – 24 Канал), що вже наші хлопці, наші пілоти почнуть тренування та навчання цього року,

– зазначив президент України.

До речі, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив в етері 24 Каналу, що шведські Gripen можуть нести великий спектр озброєння. За словами експерта, ці літаки "невибагливі", багатофункціональні та досить дешеві, а двигуни до них можна буде виготовляти в Україні.

Які домовленості щодо Gripen уклали Україна та Швеція?