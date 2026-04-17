Зеленський відповів, коли українські пілоти почнуть тренування на Gripen у Швеції
- Володимир Зеленський висловив сподівання, що українські пілоти почнуть тренування на літаках Gripen у 2026 році.
- Президент подякував Швеції за підтримку та програму посилення захисту українського неба, зокрема постачання винищувачів Gripen.
Володимир Зеленський висловився стосовно тренування українських пілотів на шведських літаках Gripen. Глава держави сподівається, що навчання почнуться вже впродовж 2026 року.
Про це президент України сказав під час зустрічі із королем Швеції Карлом Густавом у Львові 17 квітня.
Що сказав Зеленський стосовно навчання пілотів на Gripen?
Володимир Зеленський наголосив, що в України та Швеції особливі відносини. Глава держави подякував шведському королю та уряду за програму посилення захисту українського неба, яка також охоплює і постачання шведських винищувачів Gripen.
І ми дуже розраховуємо, про це будемо говорити із Його Величністю (королем Швеції Карлом Густавом – 24 Канал), що вже наші хлопці, наші пілоти почнуть тренування та навчання цього року,
– зазначив президент України.
До речі, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив в етері 24 Каналу, що шведські Gripen можуть нести великий спектр озброєння. За словами експерта, ці літаки "невибагливі", багатофункціональні та досить дешеві, а двигуни до них можна буде виготовляти в Україні.
Які домовленості щодо Gripen уклали Україна та Швеція?
Україна ще у жовтні 2025 року домовилась зі Швецією про постачання 150 винищувачів Gripen. Перші літаки можуть прибути до нашої країни вже у 2026 році.
Загалом постачання усіх 150 літаків триватиме від 10 до 15 років. За словами Володимира Зеленського угода про винищувачі – історічна.
У січні 2026 року прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявили, що готові надати Україні авіацію для збереження миру. Країни також продовжуватимуть навчання українських військових.