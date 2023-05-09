Міноборони Швеції "не має зайвих літаків" для передачі Україні

Очільник Міноборони Швеції Пол Йонсон прокоментував військову допомогу Україні. За його словами, найближчим часом Стокгольм не буде передавати нам літаки.

Він зазначив, що його країна не має "надлишку літаків" для передачі нашій армії. Крім цього, Швеція наразі зосередиться на технічному обслуговуванні вже надісланого обладнання.

Дивіться також Україна у ЄС та НАТО: країни Північної Європи зробили доленосну заяву

Йонсон розповів про передачу літаків Україні

Пол Йонсон зазначив, що Швеція може брати участь у спільних центрах обслуговування військової техніки, яку використовує Україна на фронті, а також обслуговувати її поблизу наших західних кордонів.

Він також наголосив, що зараз шведська влада не може відправити нашій країні літаки Jasplane, оскільки сама має їх "в досить малій кількості".

У нас немає літаків, які ми можемо відправити в Україну тут і зараз,

– підкреслив Йонсон.

Україна прагне отримати літаки західного зразка від союзників

Прем'єр-міністр Нідерланди 9 травня повідомив, що його країна розглядає можливість передачі Україні винищувачів F-16. Уряд країни веде переговори зі США, Британією та Данією.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що передача літаків F-16 – це лише питання часу. За його словами, рано чи пізно вони все одно будуть в української армії.

Крім того, у лютому Зеленський просив Швецію надати винищувачі Jas 39 Gripen. Однак шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон категорично відмовив.

У Повітряних силах України розглядали поповнення арсеналу літаками Saab JAS 39 Gripen ще до вторгнення Росії. Розробка літака велась ще у 1980-х роках, а перший політ він здійснив у 1988 році. Максимальна злітна вага літака становить 16,5 тонни і він може нести до 10 точок озброєння.