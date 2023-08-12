Повітряні сили мають вже ескадрилью літаків, здатних нести Storm Shadow
Джерело:"ВВС Україна"
Авіабаза в Старокостянтинові Хмельницької області є наразі однією з найбільш обладнаних у країні. Там є спеціально укріпленні укриття для стоянки та відповідна злітно-посадкова смуга.
Росія періодично намагається атакувати авіабазу в Старокостянтинові, щоб знищити українські літаки. Адже наразі ЗСУ вже атакують ворогів з наших літаків новітніми англо-французькими крилатими ракетами Storm Shadow (SCALP).
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З яких літаків Україна атакує ракетами Storm Shadow
Видання зауважує, що найбільш болючих ударів росіянами літаки почали завдавати саме зараз. Адже з кінця весни 2023 року старі радянські бомбардувальники Су-24М, які є на озброєнні 7-мої бригади тактичної авіації імені Петра Франка, що базується в Старокостянтинові, обладнали новітніми англо-французькими крилатими ракетами Storm Shadow (SCALP).
Саме з цих літаків Україна атакує ракетами ворожі:
- арсенали та штаби російських військ в тилу;
- мости на Кримському перешийку.
Саме тому росіяни намагаються нівелювати загрозу від цих ракет. Джерела видання повідомили, що насправді літаків, які здатні нести ракети SCALP, в Україні зовсім не багато.
Адже з початку російського вторгнення ЗСУ втратили значну кількість Су-24М. Їх залишилось орієнтовно до 6 одиниць, проте, за даними співрозмовника, Україна знайшла рішення – під носії крилатих ракет переобладнали літаки-розвідники Су-24МР.
Останніх в українській авіацій було орієнтовно 10 одиниць. Причому через застарілі характеристики Су-24МР мало використовували під час бойових дій. Та виявилось, що ці розвідувальні літаки можна модифікувати в ударні. Тож на них встановили спеціальне обладнання і перетворили в носіїв крилатих ракет.
Так Повітряні сили змогли отримати цілу бомбардувальну ескадрилью (зазвичай налічує 12 – 14 літаків) Су-24М і Су-24МР для застосування крилатих ракет,
– заявили журналісти.
І саме ці літаки будуть головною повітряною загрозою для російських окупаційних військ, поки Україна не отримає F-16.
Україні потрібні F-16: останні новини
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що 11 серпня Росія атакувала аеропорт в Коломиї Івано-Франківської області з певною метою. Зокрема, окупанти хотіли вдарити по українських молодих пілотах, які скоро мають поїхати на навчання на F-16.
- До речі, Сполучені Штати Америки дали добро щодо навчання українських пілотів на західних винищувачах типу F-16. Юрій Ігнат пояснював, що зараз ідуть процеси, які повинні пройти, це формальності.
- The Washington Post написало, що перша група з шести українських пілотів може опанувати західні винищувачі до літа наступного року. Це пов'язано із затримками з боку західних партнерів.
- Однак військовий експерт Олег Жданов говорив що винищувачі F-16 можуть з'явитися на фронті раптово.