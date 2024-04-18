Літали дрони та ракети: у кількох областях Росії вночі лунали вибухи
У Росії знову було неспокійно. Зокрема, у ніч проти 18 квітня вибухи чули жителі Воронезької, Бєлгородської та Ростовської областей.
За словами окупантів, Ростовську та Воронезьку області атакували дрони, а на Бєлгородську летіли ракети. Найгарячіше було у Воронезькій і Бєлгородській областях, повідомляє 24 Канал.
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Потужний вибух і сильна пожежа у Воронежі
За даними місцевих ЗМІ, внаслідок атаки БпЛА, у місті пролунав потужний вибух, після чого почалася сильна пожежа. У підсумку постраждав промисловий об’єкт.
Потужний вибух у Воронежі: дивіться відео
За словами губернатора регіону Алєксандра Гусєва, РЕБ начебто подавила один із дронів літакового типу. В результаті його падіння загорілася пилорама. Також постраждала 68-річна жінка.
Масштабна пожежа у Воронежі після атаки дронів: дивіться відео
Місце падіння безпілотника оточили правоохоронці. Також сюди прибули співробітники оперативних служб і представники уряду регіону й адміністрації міста.
Додамо, що невдовзі жителі Воронежа повідомили про нові вибухи. Загроза атаки БпЛА тут тривала 6,5 годин.
На Бєлгород летіли ракети
Тривогу в області оголосили пізно ввечері 17 квітня – приблизно о 23:00. На кадрах з мережі чути, що одночасно з сиреною пролунали й вибухи.
Сирени та вибухи у Бєлгороді: дивіться відео
У Міноборони Росії заявили, що над територією Бєлгородської області знищили аж 14 реактивних снарядів РСЗВ Vampire. Щоправда, згодом губернатор регіону Вячєслав Гладков уточнив, що загалом ворожій "пе-ве-о" вдалося збити 21 реактивний снаряд.
Додамо, що ракетна небезпека в Бєлгородській області тривала до 4 ранку за Києвом. В результаті атаки начебто постраждала жінка. Вона зараз у лікарні.
Потужні вибухи у Бєлгородській області: дивіться відео
Гаряче було й під Ростовом
Губернатор регіону Васілій Голубєв переконує, що протиповітряній обороні ворога вдалося знищити 3 дрони. Сталося це в районі Каменськ-Шахтинського.
Голубєв додав, що наслідки на землі уточнюють.
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Напередодні Україна успішно атакувала військові цілі на території Росії
- Вранці 17 квітня безпілотники ГУР атакували авіаційний завод в Казані. Це одне з найбільших підприємств авіаційної промисловості Росії. Тут ворог виготовляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М і Ту-160М, а також іншу військову авіацію.
- Цього ж дня у Самарі на аеродромі "Кряж" було знищено транспортний вертоліт Мі-8. За даними ГУР, окупанти його використовували у війні проти України для перевезення зброї та особового складу. Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.
- Крім того, вночі під ударом опинився 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, розташованої в Мордовії. Головною ціллю став загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер". Ця РЛС має дальність виявлення цілей близько 3000 кілометрів та висоту виявлення понад 100 кілометрів.