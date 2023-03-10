Сезон в Криму цього року буде гарячим і дуже спекотним, – Подоляк

Очевидно, що повернення Криму до складу України не за горами та скоро жодного окупанта не буде на півострові. Зокрема, на це натякнули в Офісі Президента нашої держави.

В одному зі свої інтерв'ю радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що цього року сезон в Криму буде гарячим і дуже спекотним. Зауважимо, що відповідне відео з його заявою було оприлюднено 10 березня 2023 року.

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Має бути повага до України

Зі слів Подоляка зрозуміло, що уже в недалекому майбутньому наша держава змусить агресора ставитись з повагою до територіальної цілісності інших країн.

(Сезон в Криму цього року буде – 24 Канал) гарячим і дуже спекотним. Україна пояснить, що до неї треба ставитися не тільки з повагою, а з великим страхом. Коли ти приходиш у наш дім, ти втричі більше заплатиш у фіналі

– сказав він.

Інтерв'ю Подоляка, у якому він згадує, зокрема, про Крим: дивіться відео з каналу "ГОЛОВАНОВ"

Разом з тим радник очільника Офісу Президента констатував, що "це буде виглядати дуже ефектно", адже увага країн з нестабільними політичними режимами буде прикута до Кримського півострова.

Вони побачать головне – справедливість завжди виглядає набагато ефектніше, ніж зло, навіть якщо це зло має триколор на лобі,

– заакцентував представник ОП.

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