Литва частково заборонить перевозити товари залізницею до Калінінградської області

Литовська залізниця перестане здійснювати транзит низки російських товарів, які потрапили під санкції Європейського союзу. Зокрема повідомляється про часткову заборону їх доставки до Калінінграда (колишній Кенігсберг).

Як повідомив губернатор Калінінградської області Антон Аліханов, відповідне рішення керівництво регіону отримало від перевізника.

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Тепер країна-агресорка повинна знайти фінансування на додаткові судна

Під заборону ЄС потрапили майже 50% усіх вантажів, які доставляють із регіонів Росії. Аліханов повідомив, що тепер на поромну лінію Усть-Луга – Балтійськ будуть потрібні додаткові судна, аби доставляти відповідні товари.

За словами російського посадовця, заборонивши транзит вантажів до Калінінградської області, Литва нібито порушила правила свого вступу до Євросоюзу.

ЄС погодив 6 пакет санкцій

Калінінградська область – російський анклав, що межує з Литвою та Польщею. Залізничне пасажирське сполучення з ним здійснюється через територію Литви без змін, а літаки літають над Балтійським морем, оскільки повітряний простір країн ЄС для Росії закритий.

Лідери країн ЄС запровадили часткове ембарго на російську нафту. Мовиться про заборону на постачання до країн ЄС сирої нафти та нафтопродуктів з Росії морським шляхом. Тим часом постачання нафти через нафтопровід "Дружба" наразі ще діятиме. Угорщину від нафтового ембарго звільнили.

Калінінград залишився без російського захисту

Ще на початку повномасштабного вторгнення у мережі ширилися повідомлення про те, що російські військові, які базуються у Калінінграді, приїхали воювати проти України. Зокрема, підрозділи 18-ї гвардійської дивізії перекинули на Харківський напрямок.

Це означає, що тепер у випадку загрози, захищати територію буде нікому.

Польща закликала НАТО демілітаризувати Калінінград

Північноатлантичний Альянс збирається прийняти Фінляндію та Швецію, що розширить його присутність біля кордонів Росії. У Польщі з цього приводу вже закликають до демілітаризації Калінінграда. Так, колишній заступник міністра оборони Польщі Ромуальд Шереметьєв вважає, що регіон є "пороховою бочкою".

Окрім цього, представники Польщі заявили, що треба "попросити Калінінград перестати називати себе ім'ям злочинця Калініна". Шереметьєв підкреслив, що саме цей радянський діяч відповідальний за розстріли польських військовополонених у Катині.

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