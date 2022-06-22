Литва дотепно відповіла на марення Росії про "війну з НАТО"

Литва поширила санкційні обмеження на залізничний транзит у Кенігзберський анклав.

Жахачки не подіяли на Литву

Звісно, московити вибухнули від обурення. У хід пішов традиційний набір: погрози, ганяли військовий металобрухт біля кордонів, вимагали… Цілий Патрушев прибув в анклав, викрив осередок "німецьких автономістів" та "польських шпигунів".

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Литва їх почула... і поширила обмеження щодо транзиту і на автомобільний транспорт. При цьому литовці говорять, що це "не блокада". І технічно це так. Повної блокади немає. Лише "певні обмеження".

Уявляю, яке задоволення відчувають литовські чиновники в моменти ухвалення подібних рішень. Але тут смішним є інше.

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Казки про "війну з НАТО" спрацювали бумерангом

Московити апелюють до "домовленостей", хоча самі уже порушили все, що можна порушити, і нещодавно хотіли денонсувати визнання незалежності Литви.

А ще вони постійно говорять своїм бидломасам, що "воюють з НАТО" на території України. Але чекають, що країна НАТО буде і далі пропускати через свою територію їхній транзит. Все ж таки про "війну з НАТО" трішки прибрехали?

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