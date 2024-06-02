Готові відправити свої війська в Україну для тренувань, − прем'єрка Литви
Литва готова направити свій військовий контингент в Україну, аби допомоги в підготовці військ.
Про це в інтерв'ю Bloomberg заявила прем'єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніте.
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Литва готова відправити свої війська в Україну для тренувань
За словами очільниці литовського уряду, її країна готова відправити свої війська для тренувань в Україну у співпраці з іншими зацікавленими країнами.
Шимоніте підкреслила, що Литва допомагала з навчаннями українських військових ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і між литовськими і українськими збройними силами існує давня співпраця.
І ми тренуємо їх у третіх країнах, ми тренуємо їх у Литві. І якщо буде потрібно, можливо, тренуватимемо їх (українських солдатів – 24 Канал) також в Україні у партнерстві з країнами, які захочуть це зробити,
– сказала литовська прем'єрка.
Шимоніте додала, що необхідно робити все, щоб допомогти Україні, яка у війні проти Росії відстоює свій суверенітет і територіальну цілісність.
Що говорили в Польщі про відправку військ в Україну: основне
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не став відкидати сценарій, коли потрібно буде відправляти війська в Україну.
- "Ми не повинні цього виключати. Ми повинні залишити Путіна в здогадках щодо наших намірів", – заявляв він
- Водночас він не окреслив, якою буде роль польських військ у разі їх перекидання в Україну.