Готові відправити свої війська в Україну для тренувань, − прем'єрка Литви

Литва готова направити свій військовий контингент в Україну, аби допомоги в підготовці військ.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявила прем'єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніте.

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Литва готова відправити свої війська в Україну для тренувань

За словами очільниці литовського уряду, її країна готова відправити свої війська для тренувань в Україну у співпраці з іншими зацікавленими країнами.

Шимоніте підкреслила, що Литва допомагала з навчаннями українських військових ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і між литовськими і українськими збройними силами існує давня співпраця.

І ми тренуємо їх у третіх країнах, ми тренуємо їх у Литві. І якщо буде потрібно, можливо, тренуватимемо їх (українських солдатів – 24 Канал) також в Україні у партнерстві з країнами, які захочуть це зробити,

– сказала литовська прем'єрка.

Шимоніте додала, що необхідно робити все, щоб допомогти Україні, яка у війні проти Росії відстоює свій суверенітет і територіальну цілісність.

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