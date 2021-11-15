Литва надала притулок кільком мігрантам, які нелегально потрапили в країну

Литовська влада надала притулок ще 7 мігрантам, які незаконно перетнули кордон країни. Загалом Литва задовольнила 2,6 тисячі звернень нелегалів щодо прихистку.

Наразі на розгляді залишаються ще кілька сотень прохань мігрантів. Про це розповіла міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

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Литва надала притулок 7 біженцям

Вже розглянуто 2 576 прохань і залишилося розглянути 584. Притулок надано семи особам,

– зазначила Білотайте.

Міністерка додала, що в Литву прибули консули з Іраку, які допоможуть повернути додому іракців, які шукають притулок.

"У нас 76 нелегальних мігрантів, які хочуть повернутися на батьківщину, з них приблизно 50 саме з Іраку", – уточнила вона. Іракські консули допоможуть швидко оформити документи та повернути цих людей додому.

Спільна заява президентів країн Балтії щодо міграційної кризи