Литва обіцяє допомогти Україні з деокупацією територій

Вільнюс ніколи не визнає окупації Росією частини територій України. У Литві заявили, що сприятимуть процесу деокупації українських земель.

Про це під час виступу в Сеймі Польщі з нагоди 230-річчя ухвалення конституції Речі Посполитої заявив президент Литви Гітанас Наусєда.

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Литва сприятиме у деокупації українських територій

Литовський лідер зазначив, що мобілізація збройних сил Росії на кордоні з Україною і війна на Донбасі за участю проросійських бойовиків свідчать про тиск і розпалювання військової напруги зі сторони Москви.

Хочу наголосити, що Литва ніколи не визнає нелегальну анексію Криму і діятиме у напрямку завершення фактичної окупації східної частини України,

– заявив Наусєда.

Він також додав, що не можна дозволити, щоб "Україна знову повернулася в минуле".

Президентський саміт у Польщі: що відомо

У Варшаві 3 травня відбудеться президентський саміт глав держав України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії в рамках святкування 230-річчя ухвалення конституції Речі Посполитої.

Також у польській столиці пройдуть двосторонні переговори між Володимиром Зеленським та Анджеєм Дудою.

Перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі. Однак спроба впровадження положень цього документа зазнала невдачі через спротив місцевих магнатів та окупацію польського королівства російськими військами.