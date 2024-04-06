Литва відправила Україні бронетранспортери М577

Литва передала збройним силам України бронетранспортери М577. Про їх відправлення прозвітувало Міністерство оборони країни.

Відомство не вказало кількість переданих бронетранспортерів. При цьому там наголосили, що безперервна підтримка України є стратегічною метою Литви.

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"Вчора ввечері до України прибула нова партія литовської військової підтримки: ми передали бронетехніку М577", – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагоосили, що продовжуватимуть підтримувати Україну у війні проти агресора.

"Оозброєння та техніка, які ми й наші союзники надаємо, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за незалежність та безпеку Європи загалом. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно", – йдеться в заяві.

План допомоги на 200 мільйонів євро

Міноборони також зазначило, що Литва розробила довгостроковий план підтримки України, який передбачає пакет військової допомоги Києву в розмірі 200 мільйонів євро на нові закупівлі в період 2024 – 2026 років.

Від початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 605 мільйонів євро.