"Теплі обійми для українців": з Литви прибула перша партія генераторів
Джерело:Посольство України в Литві
В Україну із Литви прибула перша партія з 13 генераторів. Литовські друзі вже готують до відправлення другий вантаж.
Посольство України в Литві подякували литовському народу та партнерам, які відгукнулися на запит посольства та підтримали ініціативу "AŠ ESU UKRAINA".
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На підході ще один вантаж
У посольства також розповіли, що за допомоги литовців до відправки вже готується другий вантаж для відновлення енергосистеми, щоб в оселях українців були світло, тепло і вода.
Кожен внесок – це справді теплі обійми для українців. Щиро вдячні литовському народу та партнерам, які відгукнулася на наш терміновий запит. Україна завжди пам'ятатиме тих, хто був і залишається із нами у важку годину випробувань. Разом ми забезпечимо поразку держави-терориста та її покарання за терор. Разом ми витримаємо всі випробування й станемо ще сильнішими,
– мовиться у повідомленні.
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