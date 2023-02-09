Литва передасть Україні ефективну зброю проти "Шахідів"
Джерело:Олексій Резніков
8-9 лютого відбувся робочий візит міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса. Він повідомив про надання Україні зброї, яка допоможе у ліквідації дронів-камікадзе.
Анушаускас повідомив, що у рамках анонсованого пакета допомоги від Литви Україна отримає 36 зенітних ракетних комплексів.
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Чого ще очікувати від Литви
Під час візиту міністри оборони України обговорили подальшу допомогу, яку Литва могла б надати Україні відповідно до потреб – від зброї до навчання військових.
Литва продовжить надавати всю можливу допомогу для перемоги України. Вже проведено навчання 15 українських інструкторів, які надалі зможуть навчати працювати з новою зброєю більшу кількість екіпажів,
– заявив Резніков.
Олексій Резніков зауважив, що підготовка інструкторів, а не операторів, є більш практичним підходом, оскільки ці люди після повернення зможуть передавати знання більшій кількості військових безпосередньо в Україні.
Крім того, Литва також передасть шведські зенітні гармати L-70, які Вільнюс анонсував в останньому пакеті допомоги, не називаючи точну кількість.
Під час зустрічі Резніков вручив литовському міністру нагороду від Міністерства оборони – медаль "За розвиток військового співробітництва".
Як світ допомагає Україні: останні новини
- Португалія вирішила передати Україні танки німецького виробництва Leopard 2. Відтак Лісабон передасть Києву три власні танки Leopard 2, які прибудуть вже у березні.
- За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, перший батальйон танків Leopard 2 A6 Україна отримає наприкінці березня. Причина в тому, що українські військові все ще проходять навчання.
- Крім того, Німеччина схвалила рішення про передачу Україні 178 танків Leopard 1. До літа Берлін має передати 20 – 25 машин, а до кінця 2023 року – близько 80. Крім того, упродовж 2024 року Україна має отримати ще понад 100 танків Leopard 1.
- Ба більше, 8 лютого стало відомо про черговий пакет військової допомоги від Німеччини. Як зазначає уряд країни, у переліку – різна зброя, включно з летальною.
- У матеріалі 24 Каналу ви можете дізнатись про види та кількість техніки, яку Україна отримає від західних партнерів.