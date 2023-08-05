Україна отримає ППО NASAMS від Литви: скільки установок потрібно, щоб захистити Південь
Литовське міністерство оборони повідомило, що незабаром відправить до України пускові від зенітно-ракетних комплексів NASAMS. Ці комплекси ППО здатні ефективно знищувати російські крилаті ракети та безпілотники, зокрема і на Півдні України.
Такою думкою із 24 Каналом поділився військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він переконаний, що окрім комплексів ППО для закриття неба над Півднем України також необхідні й нові комплекси протиракетної оборони.
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Литва допомагає Україні закрити небо
Як повідомило литовське міністерство оборони, незабаром Україна отримає додаткові комплекси NASAMS. Перед тим президент Литви повідомляв, його країна закупить 2 пускові установки цього зенітно-ракетного комплексу.
Відомство наголошує, що надає безперебійну підтримку Збройним Силам України протягом усього 2023 року. Окрім пускових зенітно-ракетного комплексу, балтійська країна передавала Україні бронетранспортери, вертольоти, боєприпаси для гранатометів та антидронові засоби.
NASAMS стоїть на озброєнні литовської армії, починаючи з 2020 року. З початком російсько-української війни вона також просувала ініціативу спільного ППО для всіх країн Балтії. Однак у підсумку Латвія та Естонія вирішили взяти на озброєння німецький комплекс IRIS-T.
Скільки NASAMS потрібно Україні
ЗРК NASAMS – це норвезько-американський комплекс середнього радіуса дії, здатний вражати повітряні цілі на відстані до 40 кілометрів.
"Ми маємо прикрити не лише Одесу, а й усе причорноморське узбережжя від Херсону до Дунаю. Для цього потрібно розгорнути щонайменше 5 установок NASAMS, які здатні перехоплювати всі типи дозвукових крилатих ракет", – зазначив Світан.
Водночас ці установки не зможуть прикрити небо від балістичних ракет ворога на зразок "Іскандер-М" і "Кинджал". Для того, щоб ліквідувати цю загрозу для портів Одещини, Україні також необхідно отримати додатковий комплекс протиракетної оборони SAMP/T або Patriot.
Роман Світан про передачу Україні ЗРК NASAMS: дивіться відео
Хто постачав Україні NASAMS раніше
- У липні в новому пакеті допомоги від Сполучених Штатів Україна отримала 4 комплекси NASAMS та необхідні до них снаряди. Перед тим наш стратегічний партер також передав Україні 2 комплекси в листопаді 2022 року.
- Також під час перших обстрілів критичної інфраструктури про купівлю комплексу для України оголосила Канада. Це рішення було прийнято попри те, що у самої Канади ППО практично відсутнє.
- Крім того, в березні Україна отримала 2 комплекси NASAMS від Норвегії, яка є країною-розробником та першим у світі оператором цих зенітно-ракетних комплексів.