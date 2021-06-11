"Режим у Мінську може сприяти міграції": Литва побудує наметове містечко для біженців

Поблизу Вільнюса планують створити наметове містечко для біженців. Там зможуть мешкати приблизно 350 людей.

Керівник Центру реєстрації іноземці у Пабраде Александрас Кісловас заявив, що створення такого містечка є необхідним. Центр приймає нових людей, яким необхідно надати житло.

Зауважте Люди масово втікають з Білорусі: Литва заявила про посилення охорони кордону

Нам буде необхідне наметове містечко для іноземців, яких приймають до нашого Центру, оскільки будівлі, інфраструктура та приміщення для проживання не з'являться магічним чином за день чи два,

– наголосив Кісловас.

Він також зауважив, що ці намети суттєво відрізнятимуться від туристичних. Там буде вентиляція, кондиціонування та обігрів.

Водночас у цих наметах влада намагатиметься поселити найбільш вразливих мігрантів. Зважатимуть на такі фактори: це одна людина, чи родина з дітьми, чи самотня мама.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що "за даними органів влади Литви, режим у Мінську може сприяти незаконній міграції через територію Білорусі".

Що відбувається у Литві