Литва побудує паркан на кордоні з Білоруссю через 2 роки

5 серпня 2021 , 15:16
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Джерело:

LRT

У Державній прикордонній службі Литви мають намір відгородитися від Білорусі огорожею вже через 2 роки. Її вартість становитиме приблизно 150 мільйонів доларів.

Паркан планують встановити не всюди. Причиною є фізичні перешкоди, спричинені особливостями водойм або ландшафтів. 

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Що відомо про огорожу

На кордоні з білоруською державою планують встановити 4-метрову огорожу з металевої зварної стрижневої сітки. Поверх цього буде натягнутий військовий колючий дріт з гострими лезами.

Також перед огорожею встановлять додаткову лінію з дротом. 

Мовиться про встановлення фізичного бар'єра на ділянці кордону довжиною 508 кілометрів. Протяжність кордону з Білоруссю становить 670 кілометрів,
– заявили у відомстві. 

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Автор: Тетяна Кійовська