Литва і Польща мають укріплювати кордон із Росією та Білоруссю: генерал оцінив ймовірність війни

Литва та Польща мають кордон із Росією та Білоруссю. Польський генерал заявив, що необхідно замінувати цей кордон.

Генерал та колишній командувач Сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак вважає, що на кордоні з Росією та Білоруссю треба побудувати укріплення та мінувати територію. Водночас він вважає малоймовірним те, що Росія може вести війну проти НАТО.

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Кордони треба зміцнювати

За словами Скшипчака, досвід війни в Україні показує, що знання про те, як будувати укріплення, оборонні позиції, мінні поля, щоб зупинити ворога, знову актуальні.

Я вважаю, що польські та литовські кордони з Росією треба зміцнювати, розміщувати ешелоновані мінні поля вже зараз, у мирний час,

– наголосив польський генерал.

Він також зазначив, що починати таке будівництво у час війни може бути запізно, тому важливо займатись цим зараз. Крім цього, він переконаний, що це не потрібно приховувати.

І Лукашенко і Путін повинні знати, що, якщо вони вирішуватимуть розпочати війну, їхнім військам доведеться долати настільки укріплені райони, що це вимагатиме величезних жертв з боку їхніх військових,

– пояснив генерал.

Польський генерал не вважає, що Росія має достатньо амбіцій та ресурсів для того, щоб вести цю війну, однак Європі все одно треба готуватися.

Росія готується до війни з НАТО