Литва і Польща мають укріплювати кордон із Росією та Білоруссю: генерал оцінив ймовірність війни
Джерело:Delfi
Литва та Польща мають кордон із Росією та Білоруссю. Польський генерал заявив, що необхідно замінувати цей кордон.
Генерал та колишній командувач Сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак вважає, що на кордоні з Росією та Білоруссю треба побудувати укріплення та мінувати територію. Водночас він вважає малоймовірним те, що Росія може вести війну проти НАТО.
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Кордони треба зміцнювати
За словами Скшипчака, досвід війни в Україні показує, що знання про те, як будувати укріплення, оборонні позиції, мінні поля, щоб зупинити ворога, знову актуальні.
Я вважаю, що польські та литовські кордони з Росією треба зміцнювати, розміщувати ешелоновані мінні поля вже зараз, у мирний час,
– наголосив польський генерал.
Він також зазначив, що починати таке будівництво у час війни може бути запізно, тому важливо займатись цим зараз. Крім цього, він переконаний, що це не потрібно приховувати.
І Лукашенко і Путін повинні знати, що, якщо вони вирішуватимуть розпочати війну, їхнім військам доведеться долати настільки укріплені райони, що це вимагатиме величезних жертв з боку їхніх військових,
– пояснив генерал.
Польський генерал не вважає, що Росія має достатньо амбіцій та ресурсів для того, щоб вести цю війну, однак Європі все одно треба готуватися.
Росія готується до війни з НАТО
- Виступаючи 23 квітня на колегії міноборони Росії, Шойгу розповідав про реформування та розширення армії. Втім, він приховав справжню мету інформаційної спецоперації, яка наразі дає всім зрозуміти, що Росія – невинна жертва та лише захищається від агресії НАТО.
- Росіяни всі зусилля в інформаційному полі кинули на те, щоб довести всім, що посилення російської армії на їхніх західних кордонах спрямовані виключно на захист і є реакцією на ймовірну агресію НАТО. Головною загрозою для Росії Шойгу назвав США та їх союзників і російські збройні сили продовжуватимуть покращувати свій склад і структуру "пропорційно до загрози".
- В Кремлі стверджують, що вступ Фінляндії до НАТО змусив Росію створити Ленінградський військовий округ на фінському кордоні, а оборонні навчання НАТО та реакція на російську агресію в Україні вимагають тривалого нарощування російської армії. Все це продовжує давній наратив Кремля про те, що Росія є невинною жертвою агресивного розширення НАТО.