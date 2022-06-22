Литва розширила обмеження на перевезення вантажів до Калінінградської області

Литва ввела нові обмеження на перевезення російських вантажів своєю територією. Зокрема, тепер заборона стосується і вантажного та автомобільного транзиту підсанкційних товарів.

На кордоні Литви з Білоруссю литовські митники вже розвертають назад автомобілі. Через це на пункті пропуску Мядінінкай утворилася велика черга.

До теми Пропагандистський хід, – депутат Європарламенту про реакцію Росії на "блокаду Калінінграда"

Часткове обмеження вантажного транзиту стосується і автомобільного транспорту, що прямує через Литву. Тому, як і залізничні, ці вантажі на сьогодні можна перевозити лише морем,

– заявила влада Калінінграду.

До речі, станом на 21 червня пропуску в Литву очікували 330 автопоїздів, а час очікування на кордоні становив понад 32 години.

Литва заборонила транзит російських товарів своєю територією: що відомо

Ще 15 червня Євросоюз схвалив 4 пакет санкцій проти Росії за повномасштабну війну, яку та розпочала проти України. Обмеження передбачали заборону імпорту та транзиту російської сталі й інших виробів із чорних металів до ЄС та через ЄС. Ці правила набули чинності лише 17 червня.

Оскільки Литва є членом ЄС, то відмовилися від транзиту російських товарів своєю територією. 18 червня влада Калінінграду заявила, що Литва не пропускає транзитні потяги з товарами. У Кремлі одразу запалало. Російські пропагандисти почали називати це "блокадою Калінінграда". Традиційно російська влада взялася за погрози. Мовляв, дії Вільнюса це "відкрила провокація" та якесь вигадане порушення. Росіяни навіть викликали "на килим" литовського посла.

Окупанти кажуть, що ще вирішують, як саме будуть реагувати на обмеження, мовляв, тепер у них "розв'язані руки". Водночас у міністерстві закордонних справ Литви зазначили, що просто виконують рішення Євросоюзу.

Читайте також Росія не має права погрожувати, лише вона винна, – Кулеба підтримав принципову позицію Литви

Зауважимо, через відмову Литви у транзиті росіяни вирішили почали військові навчання у Калінінградській області, тобто одразу біля кордону з Литвою. Так, 20 червня російські армійці почали тренуватися стріляти з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган", а також великокаліберних гармат "Гіацинт" й іншого артилерійського озброєння.

Дивіться більше про істерику Кремля через відмову Литви транспортувати товари до Калінінграда: відео