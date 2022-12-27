У Литві закликали надати Україні танки, літаки та далекобійну артилерію

У Литві заявили, що їхня країна та союзники не повинні обмежувати військову допомогу для України. Адже Київ повинен звільнити всі окуповані Росією території.

Такий заклик озвучив колишній очільник МЗС Литви Лінас Антанас Лінкявічюс. На його думку, все вирішується на полі бою.

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Який заклик озвучили в Литві

Лінас Лінкявічюс зауважив, що Литва – не є супердержавою, від допомоги якої буде якийсь перелом подій. Проте пригадав, що країна однією з перших почала допомагати Україні після 24 лютого 2022 року.

"Та головне, ми бачимо своє завдання, напевне, згуртувати цю коаліцію політичної підтримки… Адже така ж коаліція "Рамштайну" потрібна у плані реконструкції, економічної та фінансової допомоги", – заявив Лінкявічюс.

Окрім того, він пояснив, що звільнення території України було б закінченням війни. І шлях до цього лежить через військову допомогу, адже все вирішується на полі бою.

До речі, тут є великі резерви, оскільки ми теж одні з тих, хто постійно каже, що не треба обмежувати себе в цій допомозі,

– заявив експосадовець.

На його думку, Литва та держави-союзники не повинні обмежувати військову допомогу для України, яка звільняє свої землі від російських окупантів, та потребує:

танків;

літаків;

далекобійної артилерії.

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Коротко про допомогу від Литви