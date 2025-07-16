У Литві прикордонники збили дрон, який залетів із Білорусі

В Литві прикордонники збили невеликий безпілотний апарат. Він залетів на територію країни з Білорусі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу країни (VSAT), інформує LRT.

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Що відомо про дрон, який збили в Литві?

У ніч проти 16 липня співробітники прикордонного посту Трибонис почули звук, характерний для літального апарата, поблизу кордону з Білоруссю в Шальчинінкському районі. Водночас вони помітили невеликий безпілотний апарат, що летів від кордону з Білоруссю в бік території Литви.

Вказується, що патрулі VSAT використали безпілотник-перехоплювач. Об'єкт, щодо якого було застосовано засіб, почав обертатися на значній висоті, потім перевернувся в повітрі і впав.

У виданні пишуть, що прикордонники знайшли розбитий дрон приблизно за 4 кілометри від кордону і він був оснащений GPS-пристроєм.

За даними прикордонників, такі безпілотники використовують контрабандисти для перевезення нелегальних сигарет до Литви.

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Нагадаємо, 10 липня в Литві повідомили, що з території Білорусі залетів літальний апарат. Невдовзі ЗМІ писали, що це був безпілотний літальний апарат "Гербера".