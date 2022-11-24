Литовці зібрали аж 750 тисяч доларів на ударні морські дрони для України

Громадяни Литви закрили збір на 3 морські дрони для ЗСУ. Нашим партнерам вдалося назбирати 750 тисяч доларів.

Литовці не одноразово допомагали Збройним Силам України. На 9 місяці повномасштабної війни вони продовжують збирати гроші для протидії російській агресії в Україні.

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Литовці це зробили! Ми завершили збір коштів і за 750 000 доларів купимо для України 3 морські безпілотники,

– повідомив журналіст Андрюс Тапінас.

До речі, назви для дронів придумали дуже іронічні:

Peace Дец,

Peace Да,

Peace Дюк.

Танінас закликав російський флот у Чорному морі приготуватися, адже безпілотники прилетять непомітно.

До речі, він також опублікував кумедну картинку з назвами дронів.



Литовці куплять ЗСУ 3 дрони / Фото Андрюса Тапінаса

Як Литва допомагає Україні: останні новини

14 листопада уряд Литви передав Україні 12 бронетранспортерів М113, 10 з яких оснащені мінометами. Загалом Вільнюс відправив у нашу країну вже 62 таких бронетранспортери.

За кілька днів до того литовські друзі передали українцям 12 генераторів. Наразі вони готуються передати ще більше.

Загалом Литва перебуває на третьому місці серед країн, які надали Україні найбільше зброї.

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