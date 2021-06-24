У Литві заочно засудили 2 російських шпигунів

Вільнюський окружний суд заочно засудив 2 осіб, які шпигували для Росії. Вони збирали відомості про охорону приміщень експрезидентки Литви Далі Грібаускайте.

Чоловіки налагоджували контакти зі співробітниками, які контролювали систему безпеки. Наразі вони переховуються на території держави-агресора.

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Які завдання ставили перед шпигунами

Чоловіки у різний час та окремо один від одного вербували литовських громадян, які цікавили ФСБ Росії, адже мали значну кількість зв'язків з колишніми та чинними співробітниками різних литовських установ.

Також шпигуни повинні були за винагороду збирати та надавати інформацію, пов'язану зі співробітниками Департаменту охорони керівництва Литви.

У суді повідомили, що чоловіки хотіли отримати якнайбільше інформації про чинних та колишніх співробітників Департаменту державної безпеки. Мовится й про дані компрометуючого характеру.

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Одному зі шпигунів суд виніс вирок про 10,5 років позбавлення волі, а іншому – 9 років і 3 місяці. Наразі чоловіків оголосили у розшук.

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